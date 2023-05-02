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Нафтогазові компанії Індії недоотримали понад $400 млн дивідендів від активів у росії
23:33 01.05.2023 |
Енергетичні компанії Індії не можуть отримати дивіденди від своїх активів у росії на суму понад $400 млн, повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновника індійського Мінфіну.
Як пише Bloomberg, частки в російських нафтогазових родовищах має низка індійських компаній, включаючи ONGC Videsh Limited. Однак отримання дивідендів від цих активів утруднено через санкційні обмеження проти банків у росії, а також небажання росії проводити оплату в доларах.
Крім того, повідомило джерело агентства, Індія зіткнулася з труднощами через купівлю російської нафти за ціною, вищою за встановлену «стелю». При цьому джерело вважає, що «Індія знайде спосіб заплатити» за постачання.
Офіційно Індія не приєднувалася до обмежень, які встановлюють граничну ціну на російську нафту, повідомляли джерела у Мінфіні країни. При цьому 27 квітня газета Mint із посиланням на джерела стверджувала, що Держбанк Індії перевіряє роботу індійських нафтових компаній Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. Ltd та Hindustan Petroleum Corp. Ltd. щодо обходу санкцій проти росії, включаючи вартість експорту нафти.
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