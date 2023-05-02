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В ООН прогнозують понад 800 тисяч біженців із Судану
23:23 01.05.2023 |
Понад 800 тисяч людей можуть втекти з Судану внаслідок зіткнень між ворогуючими військовими угрупованнями, заявив у понеділок, 1 травня, помічник Верховного комісара ООН у справах біженців Рауф Мазу.
"Після консультацій з усіма зацікавленими урядами і партнерами ми дійшли до планової цифри у 815 000 осіб, які можуть втекти до семи сусідніх країн", - сказав він на брифінгу в Женеві.
За словами представника ООН, ця оцінка включає близько 580 тисяч суданців, а решта - це біженці з інших країн, які наразі тимчасово проживають в цій країні.
"Ми сподіваємося, що до цього не дійде, але якщо насильство не припиниться, ми бачитимемо дедалі більше людей, які будуть змушені тікати з Судану в пошуках безпеки", - прокоментував прогнози Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування (RSF), які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. Під час бойових дій уже загинули сотні людей і тисячі дістали поранення.
Сторони кілька разів оголошували режим припинення вогню для постачання гуманітарної допомоги.
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