В ООН прогнозують понад 800 тисяч біженців із Судану

Понад 800 тисяч людей можуть втекти з Судану внаслідок зіткнень між ворогуючими військовими угрупованнями, заявив у понеділок, 1 травня, помічник Верховного комісара ООН у справах біженців Рауф Мазу.

"Після консультацій з усіма зацікавленими урядами і партнерами ми дійшли до планової цифри у 815 000 осіб, які можуть втекти до семи сусідніх країн", - сказав він на брифінгу в Женеві.

За словами представника ООН, ця оцінка включає близько 580 тисяч суданців, а решта - це біженці з інших країн, які наразі тимчасово проживають в цій країні.

"Ми сподіваємося, що до цього не дійде, але якщо насильство не припиниться, ми бачитимемо дедалі більше людей, які будуть змушені тікати з Судану в пошуках безпеки", - прокоментував прогнози Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування (RSF), які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. Під час бойових дій уже загинули сотні людей і тисячі дістали поранення.

Сторони кілька разів оголошували режим припинення вогню для постачання гуманітарної допомоги.