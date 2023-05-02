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АНАЛІТИКА

Фінляндія дозволить США розміщувати свої військові бази в країні

 

Угода про оборонну співпрацю (DCA) між Фінляндією і Сполученими Штатами передбачатиме можливість перебування на фінській території американських військовослужбовців та військової техніки, а також проведення військових навчань.

Про це йдеться в публікації Helsingin Sanomat, яку цитує "Європейська правда".

Переговори між Фінляндією і США щодо DCA розпочались наприкінці квітня. Угода, як передбачається, дозволить американським збройним силам безперешкодно використовувати фінську землю й бази для навчань і зберігання матеріальних засобів.

Представник Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікаель Антелл, який бере участь у переговорах, у коментарі HS пояснив, що угода зі США доповнить членство країни в Північноатлантичному Альянсі.

"DCA дозволяє розгортання військ, їхнє перебування в країні, попереднє зберігання військового обладнання й можливі інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону", - каже Антелл. Як приклад він навів можливе створення на території Фінляндії ангару для обслуговування винищувачів п'ятого покоління F-35.

Водночас представник фінського МЗС наголосив, що DCA не стосується можливого розміщення у Фінляндії ядерної зброї.

За даними Helsingin Sanomat, переговори щодо угоди про оборонну співпрвцію на офіційному рівні між Фінляндією і США триватимуть до 2024 року, після чого проєкт документа передадуть на розгляд парламенту.

Станом на початок 2022 року року США підписали DCA або аналогічні за статусом угоди з 17 членами ЄС і НАТО, а також ще шістьма трансатлантичними союзниками по обороні, які не є членами Європейського Союзу, зокрема з Норвегією.

Як відомо, 4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Після цього у Фінляндії запропонували розмістити військову базу Альянсу в місті Каугава на заході країни.
 

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