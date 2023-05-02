Фінансові новини
- |
- 02.05.23
- |
- 03:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія дозволить США розміщувати свої військові бази в країні
23:08 01.05.2023 |
Угода про оборонну співпрацю (DCA) між Фінляндією і Сполученими Штатами передбачатиме можливість перебування на фінській території американських військовослужбовців та військової техніки, а також проведення військових навчань.
Про це йдеться в публікації Helsingin Sanomat, яку цитує "Європейська правда".
Переговори між Фінляндією і США щодо DCA розпочались наприкінці квітня. Угода, як передбачається, дозволить американським збройним силам безперешкодно використовувати фінську землю й бази для навчань і зберігання матеріальних засобів.
Представник Міністерства закордонних справ Фінляндії Мікаель Антелл, який бере участь у переговорах, у коментарі HS пояснив, що угода зі США доповнить членство країни в Північноатлантичному Альянсі.
"DCA дозволяє розгортання військ, їхнє перебування в країні, попереднє зберігання військового обладнання й можливі інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону", - каже Антелл. Як приклад він навів можливе створення на території Фінляндії ангару для обслуговування винищувачів п'ятого покоління F-35.
Водночас представник фінського МЗС наголосив, що DCA не стосується можливого розміщення у Фінляндії ядерної зброї.
За даними Helsingin Sanomat, переговори щодо угоди про оборонну співпрвцію на офіційному рівні між Фінляндією і США триватимуть до 2024 року, після чого проєкт документа передадуть на розгляд парламенту.
Станом на початок 2022 року року США підписали DCA або аналогічні за статусом угоди з 17 членами ЄС і НАТО, а також ще шістьма трансатлантичними союзниками по обороні, які не є членами Європейського Союзу, зокрема з Норвегією.
Як відомо, 4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Після цього у Фінляндії запропонували розмістити військову базу Альянсу в місті Каугава на заході країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
ТОП-НОВИНИ
|В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Влада ПАР радить Путіну не їхати на саміт БРІКС
|Нафтогазові компанії Індії недоотримали понад $400 млн дивідендів від активів у росії
|В ООН прогнозують понад 800 тисяч біженців із Судану
|Фінляндія дозволить США розміщувати свої військові бази в країні
|В Іспанії відкрили паспортний сервіс для українців
|На генпрокурора Болгарії намагались скоїти замах
Бізнес
|Цьогоріч кожна п'ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні