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АНАЛІТИКА

В Іспанії відкрили паспортний сервіс для українців

В Іспанії відкрили паспортний сервіс для українців

 Фото: Державна міграційна служба України

В іспанській Валенсії в тестовому режимі з 27 квітня розпочав роботу відокремлений підрозділ державного підприємства "Документ", який надаватиме паспортні послуги для українців, що перебувають там.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Державна міграційна служба України.

Український паспортний сервіс у Валенсії облаштували в мікроавтобусах білого кольору за адресою Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Сервіс доступний із понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

"Завдяки ним українці зможуть оформити необхідні паспортні документи, що дасть можливість отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися у місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн", - йдеться в повідомленні.

У паспортному сервісі у Валенсії українці можуть оформити ID-картку та закордонний паспорт або обміняти їх, обміняти паспорт старого зразка на ID-картку, отримати страхові послуги, а згодом - і обміняти водійське посвідчення.

Як наголошують у Державній міграційній службі, паспортні сервіси не вповноважені оформлювати документи громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання і мають відповідну відмітку в паспорті - це компетенція закордонних дипломатичних установ.

Окрім Іспанії, підрозділи ДП "Документ" уже функціонують у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та двох містах Німеччини (Кельн і Берлін).

Минулого року уряд ухвалив постанову, якою схвалив експериментальний проєкт із оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта українцям, які перебувають за кордоном.
Ключові теги: Іспанія
 

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