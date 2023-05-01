Фінансові новини
- |
- 01.05.23
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На генпрокурора Болгарії намагались скоїти замах
17:39 01.05.2023 |
На шляху кортежу генерального прокурора Болгарії Івана Гешева заклали вибуховий пристрій, у зв'язку з чим міністерство внутрішніх справ країни розпочало розслідування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
Вибуховий пристрій був закладений на дорозі біля села Ковачівці, через яке Гешев у складі кортежу мав рушати на захід за участі молодших прокурорів. Бомбу підірвали перед кортежем, але в результаті ніхто не постраждав.
Заступник генерального прокурора Болгарії Борислав Сарафов заявив в етері каналу bTV, що в результаті вибуху утворився вогняний стовп заввишки 4-5 метрів, а на місці вибуху утворилася воронка глибиною 30-40 см і діаметром майже три метри.
Публічно оголошувалось, що генпрокурор Болгарії буде їхати до Туреччини, тому правоохоронці перевіряють, чи не сталось витоку інформації про зміну маршруту кортежу.
Генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ Болгарії Петро Тодоров на спеціальному брифінгу заявив, що на місці події працюють правоохоронці й слідчі, а для розслідування створено штаб за участі силових структур.
Крім того, у вівторок виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв проведе нараду, за результатами якої будуть ужиті заходи щодо інциденту.
"Неприпустимо, щоб існувала загроза життю і здоров'ю кожного болгарського громадянина, наші дії будуть категоричними, щоб захистити життя і здоров'я та майно болгарських громадян", - наголосив представник МВС Болгарії.
Наразі болгарські спікери не повідомляли, у зв'язку з чим міг би бути скоєний замах на генерального прокурора країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
ТОП-НОВИНИ
|В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На генпрокурора Болгарії намагались скоїти замах
|Прокуратура Болгарії вирішила перевірити, як уряд виконує санкції ЄС проти Росії
|Зеленський доручив почати переговори про вступ України до Транстихоокеанського партнерства
|У Німеччині запровадили єдиний квиток на транспорт: 49 євро по всій країні
|Банк First Republic ліквідують: його купує JPMorgan
|З 1 травня головування в Раді Безпеки ООН перейшло від РФ до Швейцарії
|«Заборона не розумна». Суд розблокував Telegram у Бразилії
Бізнес
|Цьогоріч кожна п'ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні