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Прокуратура Болгарії вирішила перевірити, як уряд виконує санкції ЄС проти Росії
17:35 01.05.2023 |
Генеральна прокуратура Болгарії оголосила про перевірку дій уряду країни у зв'язку з виконанням ним санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Euractiv.
"Прокуратура вимагає від Ради міністрів (уряду - ред.) і всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі (з питань російських санкцій - ред.), надати інформацію про конкретні заходи, дії та акти, видані у зв'язку з накладеними санкціями", - оголосила генеральна прокуратура Болгарії.
У Болгарії за запровадження санкцій відповідає Національне агентство з питань доходів. На початку цього року стало відомо, що за останні вісім років відомство не видало жодного санкційного розпорядження.
При цьому, за даними на 2019 рік, в Болгарії майже 300 тисяч російських фізичних осіб володіють понад 500 тисячами об'єктів нерухомості. Хоча податкове відомство й визнає, що повинно застосовувати правила ЄС щодо санкцій, поки цього не робить.
Як зазначає Euractiv, раніше болгарський депутат від партії ГЕРБ Делян Добрев заявив, що через один із банків у Болгарії відмиваються "мільйони" російських олігархів. Пізніше прокуратура оголосила, що доручила Державному агентству національної безпеки розслідувати цю справу.
Болгарія в останні роки потерпає від політичної нестабільності через неможливість політичних партій сформувати коаліцію. У цих умовах влада зосереджується в руках відомого проросійськими поглядами президента Румена Радєва, який має повноваження призначати тимчасові уряди.
Зокрема болгарський прем'єр на початку цього року заявляв, що накладе вето на санкції проти ядерної енергетики Росії.
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