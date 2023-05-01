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З 1 травня головування в Раді Безпеки ООН перейшло від РФ до Швейцарії
13:16 01.05.2023 |
У понеділок, 1 травня, Швейцарія вперше очолила Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН). Вона змінила Росію за ротацією на місяць.
Як заявила журналістам постійна представниця Швейцарії при ООН Паскаль Берісвіль, на цій посаді країна збирається "відповідати своїй репутації посередника та помічника в налагодженні діалогу".
Водночас від початку військового нападу РФ на Україну рішення Швейцарії, пов'язані з її політикою нейтралітету, неодноразово піддавалися критиці. Зокрема, швейцарська влада накладає вето на передачу Україні зброї, виробленої в Швейцарії, іншими країнами. Також вона не погоджується передавати на відбудову України заморожені активи підсанкційних росіян.
"Невдалий жарт": Росія головувала в Радбезі з 1 квітня
Протягом попереднього місяці в Радбезі головувала Росія. В Україні її вступ на цю посаду з 1 квітня назвали "невдалим жартом" і активізували розмови про необхідність реформування ООН, які публічно підтримали деякі інші держави.
На початку свого головування Росія організувала неформальне засідання, на якому онлайн виступила уповноважена президента РФ Володимира Путіна з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Напередодні ордер на її арешт за воєнні злочини в Україні видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров отримав дипломатичну візу в США та особисто виступав ведучим на заходах Радбезу в Нью-Йорку. Там він називав Захід "меншістю", яка не має права "говорити від імені всього людства".
Зі свого боку інші учасники засідань за участю Лаврова різко критикували дії Росії, звинувачуючи її в цинічності, порушенні Статуту ООН і зневазі до міжнародного права, зокрема генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш, посли Європейського Союзу та Сполучених Штатів.
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