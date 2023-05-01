Фінансові новини
- |
- 01.05.23
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Німеччині запровадили єдиний квиток на транспорт: 49 євро по всій країні
13:33 01.05.2023 |
З 1 травня в Німеччині запровадили єдиний проїзний квиток вартістю 49 євро на місяць. Deutschlandticket діє по всій країні для всіх видів громадського транспорту, йдеться на сайті найбільшого залізничного перевізника Німеччини Deutsche Bahn.
Купити такі проїзні можуть громадяни Німеччини та іноземці. Це можна зробити на сайті DB, у додатку та в туристичних центрах компанії, а також інших транспортних компаній, які беруть участь у програмі. Очікується, що проєкт діятиме два роки, однак ціна за проїзд наступного року може змінитися у зв'язку з інфляцією.
За даними Асоціації німецьких транспортних компаній (VDV), новий квиток вже купили понад три мільйони людей.
Безлімітний проїзд протягом місяця за 49 євро доступний на локальному і регіональному транспорті - міських автобусах, трамваях, метро, приміських поїздах. Швидкісні поїзди та автобуси далекого прямування оплачуються окремо.
Єдиний проїзний по всій країні дає змогу значно зекономити на транспорті. Місячний квиток у Берліні зазвичай коштує 86 євро або більше, у Мюнхені від 57 до 150 євро, Гамбурзі - 58 євро.
Економія буде відчутною і для мешканців, які проживають на околицях великих міст.
Проїзний за 49 євро запровадили на продовження експерименту з проїзду за 9 євро на місяць, який діяв з 1 червня по 31 серпня 2022 року. Метою було стимулювати німців подорожувати після пандемії. Крім того, квиток за 9 євро був складовою пакету допомоги через високі ціни на електроенергію і для пом'якшення інфляції на тлі війни в Україні.
Завдяки експерименту 3% автомобілістів пересіли на громадський транспорт і чимало заощадили на бензині. Затори зменшилися у 23 з 26 міст.
Програма дешевих проїзних коштувала німецькому уряду понад 2,5 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
ТОП-НОВИНИ
|В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На генпрокурора Болгарії намагались скоїти замах
|Прокуратура Болгарії вирішила перевірити, як уряд виконує санкції ЄС проти Росії
|Зеленський доручив почати переговори про вступ України до Транстихоокеанського партнерства
|У Німеччині запровадили єдиний квиток на транспорт: 49 євро по всій країні
|Банк First Republic ліквідують: його купує JPMorgan
|З 1 травня головування в Раді Безпеки ООН перейшло від РФ до Швейцарії
|«Заборона не розумна». Суд розблокував Telegram у Бразилії
Бізнес
|Цьогоріч кожна п'ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні