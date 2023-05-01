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АНАЛІТИКА

У Німеччині запровадили єдиний квиток на транспорт: 49 євро по всій країні

 

З 1 травня в Німеччині запровадили єдиний проїзний квиток вартістю 49 євро на місяць. Deutschlandticket діє по всій країні для всіх видів громадського транспорту, йдеться на сайті найбільшого залізничного перевізника Німеччини Deutsche Bahn.

Купити такі проїзні можуть громадяни Німеччини та іноземці. Це можна зробити на сайті DB, у додатку та в туристичних центрах компанії, а також інших транспортних компаній, які беруть участь у програмі. Очікується, що проєкт діятиме два роки, однак ціна за проїзд наступного року може змінитися у зв'язку з інфляцією.

За даними Асоціації німецьких транспортних компаній (VDV), новий квиток вже купили понад три мільйони людей.

Безлімітний проїзд протягом місяця за 49 євро доступний на локальному і регіональному транспорті - міських автобусах, трамваях, метро, приміських поїздах. Швидкісні поїзди та автобуси далекого прямування оплачуються окремо.

Єдиний проїзний по всій країні дає змогу значно зекономити на транспорті. Місячний квиток у Берліні зазвичай коштує 86 євро або більше, у Мюнхені від 57 до 150 євро, Гамбурзі - 58 євро.

Економія буде відчутною і для мешканців, які проживають на околицях великих міст.

Проїзний за 49 євро запровадили на продовження експерименту з проїзду за 9 євро на місяць, який діяв з 1 червня по 31 серпня 2022 року. Метою було стимулювати німців подорожувати після пандемії. Крім того, квиток за 9 євро був складовою пакету допомоги через високі ціни на електроенергію і для пом'якшення інфляції на тлі війни в Україні.

Завдяки експерименту 3% автомобілістів пересіли на громадський транспорт і чимало заощадили на бензині. Затори зменшилися у 23 з 26 міст.

Програма дешевих проїзних коштувала німецькому уряду понад 2,5 млрд євро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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