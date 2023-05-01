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«Заборона не розумна». Суд розблокував Telegram у Бразилії
12:19 01.05.2023 |
Суддя скасував рішення про призупинення роботи Telegram у Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на g1.
Суддя заявив, що рішення "є необґрунтованим, враховуючи широке зазіхання на свободу спілкування на всій території країни тисяч людей, абсолютно не пов'язаних з фактами, що розслідуються".
Однак щоденний штраф у розмірі 1 млн реалів (7 млн 321 тисячу гривень), що був накладений судом за нібито відмову компанії надавати поліції всі дані про неонацистів, які користуються соцмережею, зберігається.
За матеріалами:
РБК-Україна
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