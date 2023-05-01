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АНАЛІТИКА

Норвегія планує націоналізувати власні газопроводи після закінчення терміну концесії

 

Уряд Норвегії планує націоналізувати більшу частину своєї мережі газопроводів, коли закінчиться термін дії багатьох існуючих концесій у 2028 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Норвегія стала найбільшим постачальником газу в Європі після падіння обсягів імпорту російського газу. Країна постачає газ через мережу трубопроводів протяжністю близько 9000 км.

У п'ятницю норвежське міністерство нафти та енергетики заявило, що надсилає листа ліцензіатам, який "сигналізує про те, що держава прагне використовувати право на репатріацію після закінчення терміну дії ліцензії".

«Держава хоче отримати повноцінну державну власність на центральні частини норвезької газотранспортної системи», - сказано в листі без пояснення причин.

Зазначається, що Норвегія є основним власником найбільшого банку країни DNB, оператора зв'язку компанії Telenor та нафтової компанії Equinor, серед інших.

Національна мережа газопроводів належить компанії Gassled, створеній у 2003 році нафтовими підприємствами, які на той час видобували газ на шельфі Норвегії. Це будівництво коштувало мільярди доларів.

Норвезькій державі вже належить 46,7% акцій Gassled через державну компанію Petoro, ще 5% належать Equinor.

У деяких випадках уряду, можливо, доведеться виплатити компенсацію іншим акціонерам, повідомило міністерство, не вдаючись до подробиць.
Ключові теги: Норвегія
 

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