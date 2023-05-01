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Артур Еш
США конфіскували іранську нафту на морському танкері, - Reuters
10:44 01.05.2023 |
В останні дні США конфіскували іранську нафту на танкері в морі в рамках операції по забезпеченню дотримання санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вже за кілька днів Іран на помсту захопив ще один танкер з нафтою.
"Оскільки нафтові ринки залишаються нестабільними, конфіскація вантажу є останньою ескалацією між Вашингтоном і Тегераном після багатьох років тиску санкцій з боку США у зв'язку з іранською ядерною програмою", - йдеться у матеріалі.
Іран не визнає санкції та його експорт нафти зростає. Морська охоронна компанія Ambrey заявила, що конфіскація США відбулася принаймні за п'ять днів до дій Ірану.
"Ambrey оцінив захоплення ВМС Ірану як відповідь на дії США", - сказала компанія.
Минулого року США спробували конфіскувати вантаж іранської нафти неподалік Греції, що спонукало Тегеран захопити два грецькі танкери в Перській затоці. У 2020 році Вашингтон конфіскував чотири партії іранського палива на борту іноземних суден, що прямували до Венесуели.
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