Уряд Іспанії розслідує можливе постачання російського дизпального через Марокко попри санкції

Уряд Іспанії розпочав розслідування щодо можливого незаконного ввезення російського дизельного пального до країни через треті країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета El Mundo.

Після того, як El Mundo першою повідомила про імпорт з Марокко, третій віцепрем'єр і міністр екологічного переходу Тереза Рібера запевнила, що виконавча влада вже розслідує те, що відбувається, оскільки ці закупівлі суперечили б європейським санкціям, накладеним на режим Путіна через вторгнення в Україну.

Генеральний директор компанії Repsol Хосу Йон Імаз засудив те, що "російське дизельне пальне продовжує залишатися на європейському та іспанському ринках" і зажадав від влади "твердості", щоб запобігти надходженню нелегального палива.

Сьогодні газета оприлюднила дані, які підтверджують цей імпорт через Марокко, яке вперше з 2015 року почало експортувати дизельне пальне до Іспанії після того, як закупило його у великих обсягах у Росії. Це безпрецедентний поворот, який змусив владу та впливових представників енергетичного сектору насторожитися.

Після цієї публікації Рібера запевнила цієї п'ятниці на інформаційній зустрічі, організованій Nueva Economía Fórum, що уряд "має намір розслідувати, що відбувається з надходженням палива, яке, в принципі, постачається з документами, що підтверджують правильність походження".

"При найменшій підозрі доречно провести розслідування, чи правильні ці документи і чи дійсно продукція, яку вони імпортують, походить звідти, звідки вони заявляють, або ж вона походить з іншого джерела, і в ній є якісь порушення", - заявила Рібера.

5 лютого Європейський Союз і США заборонили імпорт російського дизельного пального, до вето приєдналися всі країни, які підтримали режим санкцій проти Кремля. Серед них не було Марокко, країни, яка наприкінці 2022 року почала закуповувати дизельне пальне в РФ, в середньому понад 7 мільйонів літрів на добу. Паралельно Рабат почав експортувати дизель до Іспанії, і цей маневр змусив іспанський уряд насторожитися.