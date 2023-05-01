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Рада ЄС схвалила режим санкцій за дестабілізацію Молдови
10:22 01.05.2023 |
Рада ЄC в п'ятницю, 28 квітня, схвалила новий режим обмежувальних заходів, який надає ЄС можливість запроваджувати санкції щодо осіб, пов'язаних з діями, які загрожують суверенітету та незалежності Молдови. Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.
Завдяки новому режиму ЄС зможе, наприклад, запровадити обмежувальні заходи щодо осіб, які перешкоджають або підривають демократичний політичний процес, у тому числі проведення виборів, намагаються повалити конституційний лад, зокрема у насильницький спосіб. Такі санкції передбачатимуть замороження активів і заборону надавати гроші фізичним і юридичним особам, а також заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб.
У Раді ЄС наголошують, що рішення було ухвалене у відповідь на запит Молдови.
Боррель: це політичний сигнал підтримки Молдови
Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз фіксує продовження та посилення спроб дестабілізувати Молдову.
"Новий режим санкцій дасть нам можливість продовжувати зміцнювати стійкість Молдови, націлюючись на тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал підтримки Молдови з боку ЄС за поточних складних обставин", - прокоментував він рішення.
Спроби РФ дестабілізувати Молдову
15 березня німецькі ЗМІ опублікували копію стратегії Кремля щодо переорієнтації Молдови з Заходу на Росію. У документі описуються шляхи підтримки проросійських настроїв у Молдові та запобігання орієнтації країни на Захід. Запропоновані в стратегії заходи стосуються цілей РФ у політичній, військовій, торговельній, економічній та соціальній сферах.
Окрім того, на початку бурузня у американській розвідці попереджали, що пов'язані з РФ особи у Молдові спробують організувати хвилю протестів з метою повалення нинішньої проєвропейської влади.
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