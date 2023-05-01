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АНАЛІТИКА

ЄС планує збільшити свободу країн-членів у витратах на боєприпаси, - Bloomberg

 

Європейський союз розглядає можливість надання додаткового часу країнам-членам ЄС для збалансування своїх бюджетів, якщо вони інвестують у нарощування виробництва боєприпасів, що є пріоритетом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чиновники в ЄС заявили, що військові витрати, зокрема на набої та снаряди, розглядатимуться як підтримка однієї з ключових стратегічних цілей блоку і збільшать час, відведений національним урядам на коригування державних рахунків, до семи років.

Ця ідея є частиною перегляду Пакту стабільності та зростання ЄС, правил, що контролюють державні витрати, і доповнить плани Єврокомісії зі зміцнення оборонної промисловості, які мають бути представлені наступного тижня.

Єврокомісія внесла законодавчі пропозиції щодо фіскальних правил, які дадуть державам-членам більше гнучкості в зниженні боргу і більше простору для інвестицій.

Представник Єврокомісії заявив, що для отримання додаткового часу реформи та інвестиційні пропозиції кожної держави-члена оцінюватимуть разом, і вони мають бути "досить докладними, орієнтованими на перспективу, обмеженими в часі та такими, що піддаються перевірці".

Пакети інвестицій і реформ "повинні сприяти зростанню, підтримувати фіскальну стійкість" і враховувати відповідні рекомендації, видані кожній державі-члену, додав прес-секретар.

Пропозиція ще має бути схвалена країнами-членами ЄС і Європейським парламентом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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