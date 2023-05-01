Фінансові новини
- |
- 01.05.23
- |
- 12:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС планує збільшити свободу країн-членів у витратах на боєприпаси, - Bloomberg
09:44 01.05.2023 |
Європейський союз розглядає можливість надання додаткового часу країнам-членам ЄС для збалансування своїх бюджетів, якщо вони інвестують у нарощування виробництва боєприпасів, що є пріоритетом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Чиновники в ЄС заявили, що військові витрати, зокрема на набої та снаряди, розглядатимуться як підтримка однієї з ключових стратегічних цілей блоку і збільшать час, відведений національним урядам на коригування державних рахунків, до семи років.
Ця ідея є частиною перегляду Пакту стабільності та зростання ЄС, правил, що контролюють державні витрати, і доповнить плани Єврокомісії зі зміцнення оборонної промисловості, які мають бути представлені наступного тижня.
Єврокомісія внесла законодавчі пропозиції щодо фіскальних правил, які дадуть державам-членам більше гнучкості в зниженні боргу і більше простору для інвестицій.
Представник Єврокомісії заявив, що для отримання додаткового часу реформи та інвестиційні пропозиції кожної держави-члена оцінюватимуть разом, і вони мають бути "досить докладними, орієнтованими на перспективу, обмеженими в часі та такими, що піддаються перевірці".
Пакети інвестицій і реформ "повинні сприяти зростанню, підтримувати фіскальну стійкість" і враховувати відповідні рекомендації, видані кожній державі-члену, додав прес-секретар.
Пропозиція ще має бути схвалена країнами-членами ЄС і Європейським парламентом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Заборона не розумна». Суд розблокував Telegram у Бразилії
|Норвегія планує націоналізувати власні газопроводи після закінчення терміну концесії
|Фінансова прокуратура Франції перевіряє Auchan в РФ на предмет корупції, - ЗМІ
|США конфіскували іранську нафту на морському танкері, - Reuters
|Уряд Іспанії розслідує можливе постачання російського дизпального через Марокко попри санкції
|Рада ЄС схвалила режим санкцій за дестабілізацію Молдови
|ЄС планує збільшити свободу країн-членів у витратах на боєприпаси, - Bloomberg
Бізнес
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США