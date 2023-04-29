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АНАЛІТИКА

Сполучені Штати випробують безпілотні підводні човни неподалік Тайваню

 

Сполучені Штати планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів недалеко від Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Як заявив начальник штабу ВМС США Майкл Гілдей, таке випробування повністю змінить ситуацію з Тайванем.

"США проведуть випробування п'яти безлюдних підводних апаратів, які зможуть "докорінно змінити ситуацію" в Тайванській протоці", - сказав Гілдей.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Тайвань
 

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