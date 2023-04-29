Сполучені Штати випробують безпілотні підводні човни неподалік Тайваню

Сполучені Штати планують провести випробування п'яти безпілотних підводних човнів недалеко від Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Як заявив начальник штабу ВМС США Майкл Гілдей, таке випробування повністю змінить ситуацію з Тайванем.

"США проведуть випробування п'яти безлюдних підводних апаратів, які зможуть "докорінно змінити ситуацію" в Тайванській протоці", - сказав Гілдей.



