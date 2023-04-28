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АНАЛІТИКА

Папа Римський застеріг Угорщину від популізму і націоналізму

 

Під час візиту в Угорщину в п'ятницю, 28 квітня, папа Римський Франциск попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі.

У жорсткій промові до угорського уряду, зокрема до прем'єр-міністра Віктора Орбана, який мав низку конфліктів з Європейським Союзом, Франциск закликав відмовитися від "самореферентних форм популізму" та "суто націоналістичних інтересів". Франциск закликав повернутися до "європейської душі", про яку мріяли ті, хто заклав фундамент сучасної Європи після Другої світової війни, заявивши, що держави повинні "дивитися за межі національних кордонів", передає агентство Reuters.

Не оминув Франциск у своїй промові й Україну, закликавши до припинення війни та "творчих зусиль заради миру". "Здається, ми є свідками сумного заходу сонця цієї хорової мрії про мир, коли солісти війни беруть гору. На цьому історичному етапі Європа має вирішальне значення. Вона покликана взяти на себе належну роль, яка полягає в тому, щоб об'єднати тих, хто далеко один від одного", - сказав понтифік.

На тлі війни РФ проти України та протистояння Орбана з іншими країнами ЄС щодо питань верховенства права і прав ЛГБТК+, слова Франциска про "наднаціоналізм" і тримання Європи своїми частинами в заручниках "порожніх популістських вимог" мали сильний політичний підтекст, зазначає агенція Associated Press.

Папа Римський неодноразово закликав до мирного розв'язання війни та висловлював солідарність з українським народом. Під час візиту в Угорщину Франциск планує зустрітися з біженцями з України. Близько 2,5 мільйона українців в'їхали в Угорщину на початку російського вторгнення в Україну. Зараз там проживає 35 тисяч українських біженців.

Орбан, який має тісні зв'язки з Москвою, теж закликає до припинення вогню. Він також відмовляється постачати Україні зброю та регулярно погрожує накласти вето на санкції ЄС проти РФ на тлі сильної залежності країни від російських енергоносіїв. У Будапешті також заявили, що Угорщина не арештовуватиме президента РФ Володимира Путіна, якщо він приїде до країни, навіть попри ордер Міжнародного кримінального суду.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Угорщина
 

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