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Ердоган третій день поспіль скасовує передвиборчу програму через хворобу
16:46 28.04.2023 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю третій день поспіль скасовує свою передвиборчу програму після того, як, за словами турецьких посадовців, підхопив кишкову інфекцію.
Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".
Ердоган 28 квітня мав з'явитися на відкритті мосту і на політичному мітингу в південному місті Адана, але у підсумку він візьме участь у церемонії відкриття через відеозв'язок.
Ердогану стало погано під час телеінтерв'ю у вівторок ввечері. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа згодом заявив, що у турецького лідера - шлунково-кишкова інфекція.
Передвиборчі мітинги Ердогана, заплановані на середу і четвер, також скасували через нездужання президента.
четвер Ердоган виглядав блідим, коли відкривав атомну електростанцію за допомогою відеозв'язку. Тоді він уперше виступив публічно після того, як захворів.
Інші турецькі посадовці намагалися розвіяти занепокоєння щодо здоров'я 69-річного лідера напередодні президентських і парламентських виборів, які відбудуться наступного місяця.
Ердоган, який переніс операцію на кишечнику в 2011 році, править Туреччиною з 2003 року, спочатку як прем'єр-міністр, а з 2014 року - як президент.
Останніми тижнями він вів активну передвиборчу кампанію, щодня відвідуючи по кілька заходів по всій країні.
Голосування у Туреччині відбудеться 14 травня.
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