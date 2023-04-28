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Німецька корпорація Bosch продала три заводи в Росії
15:55 28.04.2023 |
Німецька корпорація Bosch продала три свої підприємства у російському місті Енгельс місцевому холдингу S8 Capital.
Як повідомили у пресслужбі покупця, йдеться про завод з виробництва свічок запалювання, завод з виробництва електроінструментів і майданчик з виробництва опалювальних котлів, повідомляє РБК.
Робота заводів наразі призупинена, покупець планує відновити роботу придбаних підприємств, зберігши технології та їх спеціалізацію. Крім того, упродовж пів року вони змінять назву.
У липні минулого року S8 Capital придбав російські активи американського виробника ліфтів Otis, виробництво ліфтів на ньому відновили під брендом "Метеор". Пов'язана з S8 Capital компанія також придбала частку у компанії Continental, якій належить завод шин у Калузі.
Як повідомлялося, Bosch оголосив про зупинку виробництва на заводах у Росії у березні 2022 року, після початку вторгення РФ в Україну. Компанія вказувала, що її продукція могла використовуватися російською владою у військових цілях, що порушує її політику.
Згідно з інформацією із сайту Bosch, в Росії компанія має 7 заводів: з виробництва пральних машин та холодильників у Ленінградській області; електроінструментів, автокомпонентів, опалювального обладнання та радіаторів - у місті Енгельс Саратовської області; автокомпонентів - у Самарській області.
Оборот компанії в Росії у 2019 фінансовому році становив 1,18 млн євро.
У серпні 2022 року російські ЗМІ писали, що Bosch шукає покупця на два заводи в Стрільні під Санкт-Петербургом, оскільки "не розуміє, що робити з російськими потужностями, які не приносять прибуток".
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