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Британський уряд запровадить оподаткування для DeFi-інструментів
12:46 28.04.2023 |
У Великій Британії влада оголосила про початок консультацій щодо внесення змін в оподаткування сектору DeF (Децентралізовані фінанси). Про це йдеться у заяві Управління з податкових та митних зборів (HMRC).
Згідно з документом, регулятора цікавлять насамперед процеси кредитування та стейкінгу як у межах децентралізованих фінансів, так і у галузі CeFi (Централізовані фінанси). Як зазначають представники HMRC, завдяки запропонованим змінам використання цифрових активів у зазначених процесах «не буде звільняти від сплати внесків» у державну казну.
Регулятор висунув три варіанти оподаткування DeFi-інструментів:
1. З транзакцій стягуватиметься податок відповідно до норм, які регулюють угоди РЕПО та кредитування. У такому випадку криптовалюти будуть визначатися законом як цінні папери.
2. Створити окрему нормативно-правову базу з оподаткування для стейкінгу та позик цифрових активів.
3. Застосувати режим no loss, no gain для децентралізованих фінансів, тобто відстрочити сплату внесків до реалізації криптовалют.
За словами представників органу, більшість респондентів вважають перший варіант «перешкодою для розвитку ринку DeFi».
Консультації триватимуть до 22 червня 2023 року.
Раніше Міністерство фінансів оголосило про створення окремої категорії для цифрових активів для податкової декларації. Відповідна строка для криптовалют з'явиться у таблиці прибутків та збитків у 2025 році.
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