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АНАЛІТИКА

Пакистан купує російську нафту за згодою США, - дипломат

 

Пакистан купує російську сиру нафту зі знижкою під час схвалення Сполучених Штатів. Перша партія до країни прибуде до країни найближчим часом.

Про це заявив посол Пакистану в США Масуд Хан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми розмістили перше замовлення на російську нафту, і це було зроблено в консультації з урядом США. Між Вашингтоном та Ісламабадом немає жодних розбіжностей щодо цього", - заявив Хан.

За його словами, американські дипломати припустили, що Пакистан може вільно купувати все, що нижче або вище за встановлену цінову межу, і країна дотримується цієї угоди.

"Я думаю, що Вашингтон згоден з цим", - додав Хан, не вдаючись до подробиць.

Він виступив лише за кілька годин після того, як прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф заявив парламенту в Ісламабаді, що його уряд незабаром має отримати першу партію російської сирої нафти.

Минулого тижня міністр нафти Мусадік Малік заявив, що Пакистан вперше закупив російську сиру нафту за зниженою ціною, і наступного місяця вантаж буде доставлений до країни морем. Подробиць він не повідомив, заявивши, що Ісламабад планує збільшити обсяг імпорту до 100 тисяч барелів на добу, якщо перша угода з Москвою пройде гладко.

Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов у січні очолив делегацію до Ісламабаду для проведення переговорів щодо угоди, після чого він заявив, що експорт нафти до Пакистану може розпочатися після березня. Малик передав до Москви пропозицію провести переговори щодо операції наприкінці минулого року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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