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Данія планує ще більше ускладнити шлях до отримання її громадянства
09:41 28.04.2023 |
Уряд Данії, яка вже має один з найбільш обмежувальних шляхів отримання громадянства в Європі, оголосив у четвер про плани запровадити ще жорсткіші умови.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання CPH Post.
Останніми роками Данія започаткувала чимало ініціатив, спрямованих на те, щоб ускладнити перетин фінішної прямої для претендентів на данське громадянство.
Напевно, найвідомішим, якщо не найскладнішим, кроком було запровадження обов'язкового рукостискання з мером відповідного муніципалітету під час церемонії надання громадянства.
У новій законодавчій пропозиції уряд хоче зробити обов'язковим для заявників проживання в Данії до моменту участі в церемонії отримання громадянства.
"Не всі можуть або повинні мати данське громадянство. Отримати його - велика справа, і коли це відбувається, це означає, що ви хочете жити в Данії", - сказав міністр імміграції Кааре Дюбвад Бек.
"Ось чому у нас вже є багато вимог, і чому заявники повинні, природно, жити тут, коли вони стануть данцями" -додав він.
Згідно з чинними правилами, заявники можуть проживати за кордоном в очікуванні участі в церемонії отримання громадянства - останньому кроці перед отриманням громадянства.
Ця церемонія має відбутися протягом двох років після схвалення кандидатури заявника парламентом.
Таким чином, проблема полягає в тому, що заявники потенційно стикаються з необхідністю залишатися в Данії протягом декількох місяців після того, як їхнє громадянство буде схвалено, лише для того, щоб бути присутніми на церемонії.
Якщо пропозиція буде схвалена, вона набуде чинності 1 липня.
Щоб стати данцем, потрібно скласти мовний іспит, а також іспит на знання країни. Майже кожен другий претендент на данське громадянство не проходить цей тест.
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