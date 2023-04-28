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Страховики танкерів повідомляють про проблеми з контролем ліміту цін на нафту з РФ
23:50 27.04.2023 |
Зростання спотових цін на російську сиру нафту до 60 доларів за барель, встановленого країнами G7 та ЄС, змусило страховиків судів ще більше переживати через порушення правил, оскільки вони не можуть самостійно відстежувати вартість. Фактично Росія стала частіше обходити ліміт цін на нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Відвантажувальна документація може бути заповнена неправдивою інформацією і судновласникам буде дуже складно з'ясувати, якою була реальна ціна", - сказав голова відділу зовнішніх зв'язків NorthStandard P&I Club Майк Солтхаус.
Він додав, що якщо Росія хоче експортувати свою нафту і продавати її вище за граничну ціну, то в інтересах як російського експортера, так і одержувача не розголошувати інформацію про те, якою була справжня ціна вантажу.
Обмеження цін ефективно знизило ціни на російську нафту, але стрибок світових цін на нафту марки Brent понад 80 доларів за барель призвів до зниження цін на російську нафту Urals. Навіть до того, як були введені цінові обмеження, страховики не мали можливості перевірити вартість вантажів, які можуть бути продані кілька разів, перш ніж вони досягнуть пункту призначення.
"Ми безперечно не в змозі оцінити ціни на нафту при відвантаженнях. Я отримую атестацію, яка відповідає ціновій межі, але насправді знаю, що на задньому плані відбувається щось інше і це те, до чого ніякий закон не може підготувати", - сказав генеральний секретар Міжнародної спілки морського страхування Ларс Ланге.
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