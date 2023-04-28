РФ може ще рік воювати попри санкції - витік документів США

Американська розвідка вважає, що Росія зможе фінансувати війну проти України ще щонайменше протягом року, навіть попри важкий тягар безпрецедентних санкцій, який постійно збільшується. Про це з посиланням на таємні документи Пентагону, які є частиною великого витоку, повідомляє у четвер, 27 квітня, американське видання The Washington Post.

Хоча деякі представники російської бізнес-еліти можуть і не погоджуватися з курсом Кремля щодо війни проти України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, проте вони навряд чи відмовляться від підтримки президента Росії Володимира Путіна, йдеться у документі з грифом "цілком таємно", датованому початком березня.

"Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом'якшити економічний тиск", - йдеться в оцінках. Представники російської еліти "швидше за все, будуть наполегливо відстоювати цілі Кремля в Україні" та "допомагати Москві обходити санкції", йдеться в документі.

При цьому в документі не йдеться про вплив нещодавно запроваджених санкцій або про довгостроковий негативний вплив на надходження до бюджету РФ у зв'язку з запровадженням стелі цін на нафту, що призвело до різкого зниження доходів РФ від продажу нафти.

Занепокоєння у Москві через санкції, попри вдаваний спокій

Попри те, що Путін і наближені до нього особи відкидають вплив санкцій на РФ, витік документів також дає змогу зрозуміти, яке занепокоєння вони викликали серед декого з тих, проти кого вони спрямовані.

Так, за даними американської розвідки, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов на початку березня підготував лист до прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна з проханням підтримати запасні плани, щоб уникнути "потенційного ганебного краху" російських державних установ, таких як "Международный инвестиционный банк", "Международный банк экономического сотрудничества" і "Евразийский инвестиционный банк", через санкції, запроваджені США та їхніми союзниками.

Згідно з іншим документом, на який посилається WP, американська розвідка з'ясувала, що посадовці російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) висловлювали занепокоєння недостатньою кількістю іноземної валюти, що зберігається у російських банках. Ці чиновники також попередили, що США можуть накласти вторинні санкції на китайські компанії, які все ще ведуть бізнес з Росією, і закликали тримати такі транзакції в таємниці.

Міністерство фінансів США та Білий дім відмовилися коментувати документи на запит видання.