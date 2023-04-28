Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ може ще рік воювати попри санкції - витік документів США

 

Американська розвідка вважає, що Росія зможе фінансувати війну проти України ще щонайменше протягом року, навіть попри важкий тягар безпрецедентних санкцій, який постійно збільшується. Про це з посиланням на таємні документи Пентагону, які є частиною великого витоку, повідомляє у четвер, 27 квітня, американське видання The Washington Post.

Хоча деякі представники російської бізнес-еліти можуть і не погоджуватися з курсом Кремля щодо війни проти України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, проте вони навряд чи відмовляться від підтримки президента Росії Володимира Путіна, йдеться у документі з грифом "цілком таємно", датованому початком березня.

"Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом'якшити економічний тиск", - йдеться в оцінках. Представники російської еліти "швидше за все, будуть наполегливо відстоювати цілі Кремля в Україні" та "допомагати Москві обходити санкції", йдеться в документі.

При цьому в документі не йдеться про вплив нещодавно запроваджених санкцій або про довгостроковий негативний вплив на надходження до бюджету РФ у зв'язку з запровадженням стелі цін на нафту, що призвело до різкого зниження доходів РФ від продажу нафти.

Занепокоєння у Москві через санкції, попри вдаваний спокій

Попри те, що Путін і наближені до нього особи відкидають вплив санкцій на РФ, витік документів також дає змогу зрозуміти, яке занепокоєння вони викликали серед декого з тих, проти кого вони спрямовані.

Так, за даними американської розвідки, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов на початку березня підготував лист до прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна з проханням підтримати запасні плани, щоб уникнути "потенційного ганебного краху" російських державних установ, таких як "Международный инвестиционный банк", "Международный банк экономического сотрудничества" і "Евразийский инвестиционный банк", через санкції, запроваджені США та їхніми союзниками.

Згідно з іншим документом, на який посилається WP, американська розвідка з'ясувала, що посадовці російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) висловлювали занепокоєння недостатньою кількістю іноземної валюти, що зберігається у російських банках. Ці чиновники також попередили, що США можуть накласти вторинні санкції на китайські компанії, які все ще ведуть бізнес з Росією, і закликали тримати такі транзакції в таємниці.

Міністерство фінансів США та Білий дім відмовилися коментувати документи на запит видання.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3461
  0,0457
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3173  0,05 0,14 37,9947  0,04 0,10
EUR 40,7950  0,02 0,04 41,7560  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9310  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес