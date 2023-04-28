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Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху «Північного потоку»
23:18 27.04.2023 |
Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.
Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на данське видання Information.
Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.
Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.
Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на данське видання Information.
Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.
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