Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху «Північного потоку»

Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.

Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на данське видання Information.

Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.

Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.

Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на данське видання Information.

Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.