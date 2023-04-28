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АНАЛІТИКА

«Росатом» не встигне запустити першу АЕС у Туреччині в обіцяні Путіним Ердогану строки

 

Фізичний пуск АЕС "Аккую" у Туреччині заплановано на 2024 рік, хоча раніше Владімір Путін анонсував її запуск восени цього року.

Про це повідомив голова російської держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов, передає РБК.

"Плануємо наступного року здійснити фізичний пуск, вивести реактор на мінімальну контрольовану потужність і розпочати поетапний набір потужності реактора..., для того, щоб у 2025 році вже стійко видавати електроенергію", - сказав голова "Росатому".

Ліхачов зазначив, що такі терміни зафіксовано у домовленостях між країнами у рамках міжурядових угод.

Однак 13 жовтня 2022 року на зустрічі в Астані з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом російський президент Владімір Путін заявляв, що запуск першого енергоблоку АЕС "Аккую" відбудеться вже у 2023 році. Звіт про цю зустріч опубліковано на сайті Кремля.

"Ми входимо в графік, і, зважаючи на все, нам вдасться виконати наші домовленості і запустити до століття Турецької Республіки перший енергоблок. Десь у травні наступного року планується довезти ядерне паливо, що дозволить нам зафіксувати черговий етап нашої спільної роботи з цього напряму", - пообіцяв російський президент.

День Республіки у Туреччині відзначають 29 жовтня, у 2023 році виповниться сто років від дня офіційного проголошення Турецької Республіки.

У "Росатомі" у відповідь на запит підтвердили, що орієнтуються на терміни, зафіксовані у міжурядовій угоді: фізичний запуск першого енергоблоку у 2024 році, виробництво електроенергії у 2025 році.

Як повідомлялося, 27 квітня 2023 року Росія та Туреччина уклали офіційну домовленість про доставку ядерного палива на перший енергоблок АЕС "Аккую". Сертифікат на доставку палива голові Міненерго Туреччини Фатіху Донмезу передав генеральний директор "Росатому".

Перед цим Ліхачов попросив дозволу у російського президента Путіна, який спостерігав за церемонією в режимі відеоконференції. Турецький президент Реджеп Таїіп Ердоган також брав участь у церемонії онлайн.

Як повідомлялося, заливка першого бетону під блок №1 АЕС "Аккую" відбулося 3 квітня 2018 року за участю президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Владіміра Путіна.

Проєкт першої турецької АЕС включає чотири енергоблоки з реакторами за російською технологією ВВЕР-1200 сумарною потужністю 4800 мегават.

Компанії "Росатому" зараз володіють майже 100% у капіталі "Аккую Нуклеар". Вартість проекту будівництва АЕС складає близько $22 млрд. Його реалізацію фінансує Росія, а будує АЕС "Росатом".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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