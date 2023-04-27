Економіка США від початку року сповільнилася сильніше, ніж очікувалося

Економіка Сполучених Штатів сповільнилася в першому кварталі до 1,1% - більше, ніж очікувалося, на тлі найбільшого з початку пандемії падіння інвестицій у бізнесі.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на попередню оцінку Міністерства торгівлі США.

Так, ВВП Штатів зріс на 1,1% за перший квартал 2023 року в річному вимірі. Це ознаменувало різке уповільнення темпів зростання з 2,6% у четвертому кварталі торів, і показник виявився значно нижче очікуваного економістами зростання у 2%.

Економіка країни, натомість, показала високі темпи зростання споживання, що компенсувало витрати бізнесу на створення запасів та уповільнення інвестицій. Споживчі витрати зросли на 3,7% проти 1% в останньому кварталі торік. Приватні інвестиції, натомість, впали майже на 13%.

Уповільнення темпів зростання відбувається на тлі того, що Федеральна резервна система протягом року проводила агресивну монетарну політику у спробах зменшити внутрішній попит для сповільнення інфляції, яка сягнула рекорду за 40 років. З березня торік ФРС підняла базову ставку з майже нуля до трохи менше 5%, що стало найшвидшим підвищенням за останні десятиліття.

Наступного тижня ФРС, ймовірно, підвищить ставку ще на чверть відсоткового пункту, що підніме її до нового цільового діапазону від 5 до 5,25%.

Станом на березень посадовці Федрезерву очікують, що зростання ВВП сповільниться до 0,4% у 2023 році, а потім відновиться до 1,2% наступного року. Тим часом рівень безробіття сягне піку в 4,6% у 2024 році, порівняно з нинішнім рівнем у 3,5%.