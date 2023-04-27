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АНАЛІТИКА

Австрія відхилила вимогу Румунії назвати терміни щодо приєднання до Шенгену

 

Австрія не може назвати точну дату, коли зніме вето на вступ Румунії до Шенгенської зони.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер під час зустрічі з румунським колегою Лучіаном Боде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Під час зустрічі з Боде в Бухаресті в середу Карнер відхилив прохання Румунії, щоб Австрія назвала дату, коли вона зніме своє вето.

"Я кажу вам дуже відкрито: зі свого боку, я не можу назвати вам дату сьогодні. Перш за все, я хочу, щоб ми отримали результати, щоб ЄС був захищений у сфері зовнішніх кордонів", - сказав Карнер.

У грудні Австрія заблокувала приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, а канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що багато незареєстрованих мігрантів або шукачів притулку в'їжджають до Австрії через ці країни - крок, який піддався різкій критиці з боку інших країн ЄС.

Хоча Румунія прагне приєднатися до Шенгенської зони до кінця року, Карнер не представив жодних конкретних кроків, які країна повинна зробити для досягнення цієї мети, а також не назвав конкретних термінів, коли буде знята шенгенська блокада.

"Наразі ми ще дуже далекі від того, щоб система запрацювала", - сказав Карнер.

Це визнала і Німеччина, коли три тижні тому продовжила прикордонний контроль з Австрією, незважаючи на те, що Болгарія і Румунія продовжують процес приєднання до Шенгенської зони, додав Карнер.

"Система не працює, і наш двосторонній інтерес полягає в тому, щоб ця система почала працювати з функціональними зовнішніми кордонами", - додав міністр, маючи на увазі контроль на німецько-австрійському та франко-німецькому кордонах, незважаючи на перевірки, що проводяться на зовнішніх кордонах Румунії.

В кінці березня президент Румунії Клаус Йоганніс висловлював сподівання, що Європейський Союз зможе домовитись про початок вступу його країни до Шенгенської зони протягом цього року, хоча й підкреслив, що це рішення від неї не залежить.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.
 

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