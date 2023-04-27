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Св. Франциск Асізський
Австрія відхилила вимогу Румунії назвати терміни щодо приєднання до Шенгену
17:54 27.04.2023 |
Австрія не може назвати точну дату, коли зніме вето на вступ Румунії до Шенгенської зони.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер під час зустрічі з румунським колегою Лучіаном Боде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Під час зустрічі з Боде в Бухаресті в середу Карнер відхилив прохання Румунії, щоб Австрія назвала дату, коли вона зніме своє вето.
"Я кажу вам дуже відкрито: зі свого боку, я не можу назвати вам дату сьогодні. Перш за все, я хочу, щоб ми отримали результати, щоб ЄС був захищений у сфері зовнішніх кордонів", - сказав Карнер.
У грудні Австрія заблокувала приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, а канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що багато незареєстрованих мігрантів або шукачів притулку в'їжджають до Австрії через ці країни - крок, який піддався різкій критиці з боку інших країн ЄС.
Хоча Румунія прагне приєднатися до Шенгенської зони до кінця року, Карнер не представив жодних конкретних кроків, які країна повинна зробити для досягнення цієї мети, а також не назвав конкретних термінів, коли буде знята шенгенська блокада.
"Наразі ми ще дуже далекі від того, щоб система запрацювала", - сказав Карнер.
Це визнала і Німеччина, коли три тижні тому продовжила прикордонний контроль з Австрією, незважаючи на те, що Болгарія і Румунія продовжують процес приєднання до Шенгенської зони, додав Карнер.
"Система не працює, і наш двосторонній інтерес полягає в тому, щоб ця система почала працювати з функціональними зовнішніми кордонами", - додав міністр, маючи на увазі контроль на німецько-австрійському та франко-німецькому кордонах, незважаючи на перевірки, що проводяться на зовнішніх кордонах Румунії.
В кінці березня президент Румунії Клаус Йоганніс висловлював сподівання, що Європейський Союз зможе домовитись про початок вступу його країни до Шенгенської зони протягом цього року, хоча й підкреслив, що це рішення від неї не залежить.
Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.
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