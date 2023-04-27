Американський фонд Morgan Stanley продає свій останній актив у Росії

Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII, яким управляє американський інвестиційний банк Morgan Stanley, планує продати свій останній актив у Росії - 50% ТРЦ "Галерея" на Ліговському проспекті у Санкт-Петербурзі.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на місцевих консультантів, які працювали з фондом.

За їх даними, придбанням частки цікавились російські компанії, але жодних угод поки підписано не було.

ТРЦ "Галерея" - останній російський актив Morgan Stanley у сфері нерухомості. Раніше компанія володіла 50% ТРЦ "Метрополіс" біля станції метро "Войківська" в Москві, проте минулого року продала актив американській Hines, а в 2023 об'єкт викупив вірменський інвестфонд Balchug Capital.

Співрозмовники видання стверджують, що Morgan Stanley, ймовірно, спочатку продасть актив сторонній компанії, яка потім зможе перепродати його російській групі. Вартість всього об'єкта зараз оцінюється у близько 45-60 млрд рублів. Таким чином, 50% активу може коштувати 22,5-30 млрд рублів.