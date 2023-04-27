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Зведений індекс довіри в єврозоні у квітні виріс слабше за прогноз
14:00 27.04.2023 |
Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні у квітні становив 99,3 пункту порівняно з переглянутими 99,2 пунктами місяцем раніше, свідчать дані Європейської комісії.
Експерти в середньому прогнозували збільшення до 99,9 пунктів із оголошеного раніше квітневого рівня в 99,3 пунктів, за даними Trading Economics.
Індикатор довіри у сфері послуг збільшився до 10,5 пунктів з 9,4 пунктів у березні, що є максимумом з червня минулого року. Тим часом у виробничій галузі показник впав до найнижчої позначки з початку 2021 року - до мінус 2,6 пунктів з мінус 0,5 пунктів.
Індекс споживчої довіри у квітні покращився до мінус 17,5 пунктів проти мінус 19,2 пунктів у попередньому місяці.
Індикатор інфляційних очікувань серед європейців знизився до 15,1 пунктів з 18,8 пунктів у березні. Це мінімальний рівень із грудня 2020 року.
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