Зведений індекс довіри в єврозоні у квітні виріс слабше за прогноз

Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні у квітні становив 99,3 пункту порівняно з переглянутими 99,2 пунктами місяцем раніше, свідчать дані Європейської комісії.

Експерти в середньому прогнозували збільшення до 99,9 пунктів із оголошеного раніше квітневого рівня в 99,3 пунктів, за даними Trading Economics.

Індикатор довіри у сфері послуг збільшився до 10,5 пунктів з 9,4 пунктів у березні, що є максимумом з червня минулого року. Тим часом у виробничій галузі показник впав до найнижчої позначки з початку 2021 року - до мінус 2,6 пунктів з мінус 0,5 пунктів.

Індекс споживчої довіри у квітні покращився до мінус 17,5 пунктів проти мінус 19,2 пунктів у попередньому місяці.

Індикатор інфляційних очікувань серед європейців знизився до 15,1 пунктів з 18,8 пунктів у березні. Це мінімальний рівень із грудня 2020 року.

