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АНАЛІТИКА

Прибуток великих промпідприємств Китаю впав на 21,4% у І кварталі

 

Сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю в першому кварталі впав на 21,4% у річному вираженні - до 1 трлн 516,7 млрд юанів ($219 млрд), свідчать дані Державного статистичного управління (ДСУ).

До великих ДСУ відносить промпідприємства з річною виручкою понад 20 млн юанів.

Спад був відзначений у 28 галузях із 41. У тому числі різко впав прибуток виробників нафти та вугілля, кольорових металів, комп'ютерів та іншого електронного обладнання.

Прибуток великих державних промпідприємств у січні-березні скоротився на 16,9%, приватних компаній - на 23%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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