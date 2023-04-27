Туркменістан збудує трубопровід для експорту газу в Європу

Туркменістан працює над розвитком трубопроводу для експорту природного газу в Європу, тоді як будівництво трубопроводу TAPI рухається «високими темпами», заявив президент країни Сердар Бердимухамедов на форумі інвесторів у Дубаї 26 квітня.

Згідно з презентацією на форумі, газопровід «Схід-Захід» постачатиме газ через Каспійське море. Президент не став уточнювати деталі проєкту.

Президент сказав, що іноземні інвестори можуть узяти участь у газопроводі TAPI, що проходить через Афганістан і Пакистан до Індії. Природний газ, що транспортується трубопроводами, більш привабливий, ніж СПГ, оскільки його не потрібно транспортувати, а отже, він має менші викиди, заявив на конференції Мухамметмират Аманов, генеральний директор компанії TAPI Pipeline Co. З його слів, трубопровід «сприяє зниженню викидів CO2 і допоможе досягти цілей Паризької угоди й сталого розвитку країн TAPI».

За даними S&P Global, країна є четвертим у світі джерелом викидів метану від видобутку нафти й газу з викидом 4,9 млн тонн на рік після росії, США й Ірану, повідомив на форумі Саамір Ельшихабі, головний керівник відділу енергетики COP28 ОАЕ, посилаючись на дані МЕА. Дубай прийматиме конференцію зі зміни клімату протягом двох тижнів, починаючи з листопада.

ОАЕ інвестували в сектори нафти, газу й відновлюваних джерел енергії в Туркменістані протягом останніх двох десятиліть, зокрема через Dragon Oil, Masdar і ADNOC, і залишаються «впевненими», що ця підтримка «надалі служитиме Туркменістану як глобальному постачальнику енергії». Про це на форумі заявив державний міністр країни Ахмед Алі аль Сайєх.

Туркменістан має четверті за величиною запаси газу в світі після Катару, Ірану й росії, підтверджені запаси становлять близько 50 трлн кубометрів, повідомив на форумі голова правління Turkmengaz Батир Аманов. Аманов додав, що контракт на буріння другої черги Галкинишського газового родовища зараз узгоджується.

Туркменістан - найбільший постачальник газу птрубопроводом у Китай, заявив президент CNPC Middle East Ван Гуйхай.

ADNOC бере участь у переробці, торгівлі, бурінні, розвідці й інфраструктурі Туркменістану близько 15 років, сказав Мохамед Сайф аль Аріані, виконавчий віце-президент ADNOC International.

Туреччина готова розпочати роботу з транзиту газу з Туркменістану в Європу, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган 14 грудня 2022 року за підсумками зустрічі зі своїми колегами з Туркменістану й Азербайджану на туркменському курорті Аваза.