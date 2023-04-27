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Польща конфіскувала кошти з рахунків посольства Росії у Варшаві
11:48 27.04.2023 |
Влада Польщі вилучила гроші з рахунків російського посольства та торговельного представництва після того, як кошти на них були заморожені через підозри у можливому використанні з метою відмивання або фінансування тероризму. Про це заявив російський посол у Польщі Сєргєй Андрєєв, пише російський Коммерсант.
"Ми отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства та торговельного представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури", - заявив російський посол.
За словами посла, на рахунках перебували значні суми у доларах США та польських злотих.
Після цього банк Santander повідомив російському посольству про припинення співпраці з ним та закрив рахунки.
Рахунки російського посольства у Польщі були заморожені після вторгнення Росії в Україну. У квітні цього року польські судові виконавці зайняли житловий комплекс на 100 квартир у Варшаві, який перебував у користуванні російського посольства, але був переданий рішенням суду державному казначейству республіки.
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