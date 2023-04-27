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Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі
10:37 27.04.2023 |
Китайські хмарні сервіси, такі як Huawei Cloud та Alibaba Cloud, можуть становити загрозу безпеці США.
Про це заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"За час свого перебування на посаді я включила до списку організацій понад 200 китайських компаній, і ми активно постійно розслідуємо додаткові загрози, і якщо ми вважаємо, що компаніям необхідно потрапити до списку, я не вагатимуся", - заявила Раймондо.
За її словами, близько чверті китайських компаній у списку експортного контролю було додано під її керівництвом. Вона також зазначила, що її департаменту потребують додаткових ресурсів для розгляду питань експортного контролю.
Раніше ми писали, що група сенаторів-республіканців закликала адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Huawei Cloud та інших китайських постачальників хмарних послуг, посилаючись на питання національної безпеки.
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