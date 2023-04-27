Керівниками перших відібраних Путіним у іноземців компаній стали менеджери його друга Сєчіна

Російські компанії "Юніпро" та "Фортум", які указом російського президента Владіміра Путіна було передано в управління Росімуществу, очолили менеджери корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих його соратників Ігор Сєчін.

Зокрема, гедиректором "Фортуму" призначили головного енергетика ТОВ "Башнєфть-добича" ("дочка" "Роснєфті" ) В'ячеслава Кожевнікова, пише РБК.

На цій посаді він змінив гендиректора Олександра Чуваєва, який очолював компанію із 2009 року.

Енергетичну компанію "Юніпро", у свою чергу, очолив Василь Ніконов. З 2012 року він керував департаментом енергетики у "Роснєфті", а до цього у 2010-2012 роках очолював профільний департамент Міненерго РФ.

Як повідомлялося, напередодні російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum.

Голова правління "Роснєфті" Ігор Сєчін - давній соратник Владіміра Путіна, ймовірно, з часів його роботи у мерії Санкт-Петербурга. З 2000 року він працював заступником голови Адміністрації президента РФ, у 2008-2012 роках був заступником Путіна у російському уряді, а у 2012 році очолив "Роснєфть", попри освіту філолога.