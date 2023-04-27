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АНАЛІТИКА

Росія засекретила дані про видобуток нафти

 

У звіті Росстату про ситуацію в промисловості за перший квартал не виявилося даних про видобуток нафти в Росії.

При цьому Росстат оприлюднювавав дані про нафту за січень і лютий 2023 року, як і за грудень 2022 року та увесь минулий рік, пише російське видання "Коммерсант".

У березні Росстат повідомляв, що видобуток нафти з урахуванням конденсату в Росії в лютому 2023 року впав на 8,5% порівняно з січнем - до 42,1 млн тонн, водночас середньодобовий видобуток у барелях зріс на 1,3% і склав 11,02 мільйони барелів.

При цьому Росстат оприлюднив дані про падіння видобутку газу в Росії у березні до 49,8 млрд куб. м, що на 15,3% менше, ніж у березні 2022 року, але на 6,4% більше, ніж у лютому 2023 року.

Загалом за перший квартал у Росії видобуто 149 млрд кубометрів газу, що на 14,1% менше ніж за аналогічний період 2022 року.

Як повідомлялося, раніше Росія обіцяла добровільно зменшити видобуток нафти у березні на 500 тисяч барелів на добу. Таким чином російська влада вирішила відреагувати на встановлення обмеження максимальної ціни на нафту з РФ країнами "Великої сімки" та їх партнерами, що призвело до збільшення дисконту на сировину з Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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