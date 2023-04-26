Чехія запровадила санкції проти російського патріарха Кирила

Чехія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який підтримав вторгнення в Україну.

Відповідне рішення розміщене на сайті МЗС Чехії, пише "Європейська правда".

Російський патріарх Кирил став першою особою, яку Чехія внесла до свого національного санкційного списку.

В обґрунтуванні рішення вказано, що патріарх Кирил є давнім союзником президента РФ Владіміра Путіна і своїми діями активно підтримує російську агресію в Україні. Зокрема, він використовує своє становище для релігійного виправдання та пояснення російської агресії у своїх проповідях та публічних виступах.

"Він вважає територію України частиною Росії з історичної та релігійної точки зору, тому всіх, хто бореться проти єдності Росії та України, називає "силами зла". На його думку, українці перебувають під впливом "розбещеної західної моралі". Тому патріарх Кирил стверджує, що агресія в Україні є "боротьбою метафізичних вимірів" за "духовне очищення України" і "порятунок людства". Також патріарх Кирил неодноразово благословляв російських солдатів і підтримує їхні дії, запевняючи, що вони йдуть у правильному напрямку", - йдеться у рішенні.

Внесення до санкційного списку означає заборону на в'їзд до Чехії, неможливість проведення будь-яких фінансових операцій через чеські юридичні особи або заморожування будь-яких активів у країні.

Включення до національного санкційного списку стало можливим завдяки так званому "акту Магнітського", який набув чинності в січні.

Раніше патріарх Кирил не потрапив до санкційного списку ЄС через спротив Угорщини. Саме тому чеська дипломатія запропонувала включити його до національного списку.

Нагадаємо, за даними швейцарських ЗМІ, патріарх Кирил у 1970-х роках працював у Женеві на радянську службу зовнішньої розвідки КДБ.