British American Tobacco заплатить рекордні $635 млн за порушення санкцій проти КНДР

Тютюнова компанія British American Tobacco (BAT) виплатить рекордний штраф за порушення санкцій проти Північної Кореї. Його розмір становить $629 млн, а компанія вказує, що з урахуванням відсотків сума сягне $635,24 млн.

Угода з Мін'юстом США та Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США досягнута після завершення розслідування комерційної діяльності ВАТ у КНДР у 2007-2017 роках.

Компанія припинила всю пов'язану із Північною Кореєю комерційну діяльність до вересня 2017 року, наголошують у ВАТ.

Угода щодо розслідування про порушення санкцій не вплине на фінансові показники BAT у 2023 році. British American Tobacco повідомляла у звітності за 2022 рік про створення резерву у цій справі у розмірі 450 млн фунтів стерлінгів ($540 млн).

"Від імені BAT ми глибоко шкодуємо про неправомірну поведінку, спричинену історичною комерційною діяльністю, яка призвела до цих угод, і визнаємо, що ми не відповідали найвищим стандартам, які від нас справедливо очікували", - заявив виконавчий директор компанії Джек Боулз.

Міністерство юстиції звинувачує компанію у створенні схеми ведення бізнесу з Північною Кореєю за допомогою сторонньої компанії в Сінгапурі. Сінгапурська дочірня компанія ВАТ визнала провину у змові з метою банківського шахрайства і порушення санкцій.

Заступник генерального прокурора США Метью Олсен розповів на брифінгу, що угода з BAT стала результатом тривалого розслідування, і ця виплата стане найбільшим в історії міністерства юстиції штрафом за порушення санкцій проти Північної Кореї.

Окремо федеральна прокуратура США розкрила схему торгівлі сигаретами, гроші з якої йшли на програму ядерної зброї Північної Кореї, висунувши звинувачення проти трьох осіб - північнокорейського банкіра та двох китайських посередників.