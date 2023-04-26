Boeing ліквідує дочірню компанію в Білорусі

Дочірня компанія Boeing, ТОВ "Боїнг БЛР", ліквідується в Білорусі, відповідний запис опубліковано в журналі "Юстиция Беларуси".

Видання повідомляє, що рішення про ліквідацію ухвалили власники "Боїнг БЛР" - зареєстровані в Нідерландах підрозділи Boeing Europe і Boeing Netherlands.

ТОВ "Боїнг БЛР" діяло з жовтня 2020 року, відповідало за комунікацію з місцевими регуляторами та споживачами.

Згідно з даними сервісу з перевірки контрагентів Kartoteka.by, ТОВ "Боїнг БЛР" перебуває в процесі ліквідації в податкових органах Білорусі з 1 березня поточного року.

У січні 2022 року ТОВ "Боїнг БЛР" внесли до списку компаній, частки іноземних учасників яких заблоковано рішенням білоруського уряду в рамках контрсанкцій. Іноземним інвесторам заборонено продавати свій бізнес або у якийсь спосіб виводити свої активи.

Наразі 14 літаків авіабудівної корпорації Boeing перебувають у парку білоруського національного авіаперевізника "Белавіа".

