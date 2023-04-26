США посилюють критерії продовження експорту СПГ

Федеральний уряд США, стурбований нагромадженням ліцензій на експорт СПГ, які залишилися невикористаними, фактично каже компаніям перенести їх або втратити, повідомляє Energy Intelligence.

У новій заяві про політику Міністерство енергетики країни (DOE) заявляє, що більше не розглядатиме запитів власників ліцензій на початок експорту після початково затвердженого семирічного вікна, якщо забудовник не доведе, що розпочав будівництво або зіткнеться з обставинами, які не залежать від нього. Кандидати, які не відповідають цим критеріям, можуть повторно подати заявку на продовження.

Жорсткіша позиція полягає в спробі забезпечити, щоб ліцензовані проєкти, які припиняються без інвестицій або угод про продаж, звільнили місце для тих, які досягли прогресу в напрямку комерціалізації, і все це без скорочення загальних обсягів, дозволених для експорту.

На сьогоднішній день Міністерство енергетики схвалило майже 50 млрд кубічних футів СПГ на день для експорту в країни, з якими США не мають угод про вільну торгівлю, кожна з яких має семирічний термін для початку доставки газу за кордон. Міністерство енергетики стверджує, що більше половини з них припадає на проєкти, які ще не перейшли на стадію будівництва, хоча більшість із них отримали на це схвалення від Федеральної комісії з регулювання енергетики США (FERC).

2020 року, на початку пандемії Covid-19, Міністерство енергетики продовжило шість експортних ліцензій, якими володіли чотири різні СПГ-термінали на узбережжі Мексиканської затоки. Але в майбутньому саме ці запити будуть перевірятися ретельніше.

ClearView Energy Partners каже, що нова політика має обмежити можливість власників ліцензій відкладати будівництво експортних проєктів СПГ на невизначений термін.

«Таким чином, ми вважаємо це позитивним політичним кроком для проєктів, які можуть вийти на ринок пізніше, але з більшими комерційними перспективами», - йдеться у звіті вашингтонської дослідницької компанії.

