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АНАЛІТИКА

У ПАР спростували заяву президента про вихід із МКС

 

Південно-Африканська Республіка (ПАР) не має наміру виходити з Міжнародного кримінального суду, заявили у офісі президента країни Сиріла Рамафоси, посилаючись на помилку в комунікації з боку правлячої партії Африканський національний конгрес (АНК), повідомляє AFP.

"Адміністрація президента хоче пояснити, що Південно-Африканська Республіка залишається підписантом (МКС)", - йдеться в заяві офісу Рамафоси, поширеній пізно ввечері 25 квітня.

Раніше в АНК заявили журналістам, що питання про вихід країни з МКС піднімалося на засіданні національної виконавчої ради у вихідні дні. Згодом, відповідаючи на запитання журналіста під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, Рамафоса "на жаль, помилково підтвердив подібну позицію" правлячої партії, пояснили в адміністрації.

В іншій заяві, зробленій у вівторок ввечері, АНК заявив, що "могло скластися ненавмисне враження, що було ухвалене категоричне рішення про негайний вихід (з МКС - Ред). Це не так". В заяві наголошується, що виконавчий комітет, вищий керівний орган партії, обговорював "нерівне" і "часто вибіркове застосування міжнародного права МКС".

Саміт у ПАР і ордер на арешт Путіна

У серпні цього року у столиці ПАР пройде саміт лідерів групи БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт.

Путіна отримав запрошення на захід, але свою участь підтвердить ближче до дати заходу.

Як одна з перших країн, що ратифікувала Римський статут, ПАР раніше однак уже намагалася вийти з МКС. Це сталося у 2016 році після суперечки, що виникла роком раніше, коли тодішній президент Судану Омар аль-Башир відвідав країну для участі в саміті Африканського союзу. Преторія відмовилася заарештувати його, незважаючи на ордер МКС, виданий за ймовірні військові злочини. Спірне рішення про припинення членства в МКС було скасоване після вердикту конституційного суду, який постановив, що такий крок був би неконституційним.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ПАР
 

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