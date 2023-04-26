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АНАЛІТИКА

Парламент Литви узаконив висилку незаконних мігрантів

 

Парламент Литви ухвалив суперечливий закон, що узаконює висилку мігрантів, які незаконно перетинають кордон. У вівторок, 25 квітня, 86 депутатів Сейму Литви проголосували "за" відповідні поправки до "Закону про державний кордон та його захист", восьмеро законодавців висловилися "проти" та ще 20 - утрималися під час голосування. Закон має набути чинності 3 травня. До цього часу його має підписати президент країни Гітанас Науседа.

Як повідомляє агенція dpa, після набуття законом чинності нелегальних порушників кордону можна буде затримувати і депортувати назад у разі запровадження надзвичайного стану або в умовах кризової ситуації, пов'язаної з масовим напливом іноземців. Ця норма буде дійсна на прикордонних ділянках і на відстані до п'яти кілометрів углиб країни.

Правозахисники критикують закон

Правозахисні організації різко розкритикували документ, який, на їхню думку, узаконює заходи, що порушують міжнародне право.

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Литву дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прохачів притулку. Вона виступила з наполегливим попередженням проти ухвалення законопроєкту. Згідно з міжнародним правом, мігранти мають право просити про притулок, і потенційних шукачів притулку заборонено відправляти туди, де їхньому життю або благополуччю може загрожувати небезпека. Литовський центр з прав людини закликав Науседу накласти вето на законопроєкт.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Литва
 

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