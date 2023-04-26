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АНАЛІТИКА

Байдена закликали запровадити санкції проти постачальників хмарних послуг Китаю, - Reuters

 

Група сенаторів-республіканців закликала адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Huawei Cloud та інших китайських постачальників хмарних послуг, посилаючись на питання національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китайські компанії, що займаються хмарними обчисленнями, все частіше взаємодіють з іноземними організаціями - у деяких випадках з іноземними організаціями, які перебувають під санкціями. Вони безпосередньо кидають виклик інтересам національної безпеки та економічної безпеки Сполучених Штатів та союзникам", - йдеться у матеріалі.

Сенатори заявили, що Huawei Cloud запустила свою "Сузір'я небесних обчислень" при спільному спонсорстві з Чаншаським науково-дослідним інститутом космічної науки та технологій Тяньї, також відомим як "Spacety China". Він у 2021 році надавав фотодопомогу суб'єктам Російської Федерації.

У травні 2019 року Міністерство торгівлі США додало Huawei до чорного списку через міркування безпеки США.

"Ми закликаємо вас використовувати всі доступні інструменти для вжиття рішучих заходів проти цих фірм через санкції, експортні обмеження та заборони на інвестиції, а також для подальшого розслідування діяльності компаній, що надають послуги хмарних обчислень у Китаї", - пише Reuters з посиланням на лист сенаторів до Байдена.

У листі також міститься прохання додати Alibaba Cloud до списку експортного контролю Міністерства торгівлі США, стверджуючи, що його тісні зв'язки з китайськими військовими становлять явну постійну загрозу національній безпеці і що Міністерство фінансів має додати Alibaba Cloud до обмежувального списку компаній за участь у розвитку китайського військово-промислового комплексу.

У серпні 2020 року адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа випустила попередження для китайських хмарних провайдерів, включно з Alibaba, щодо недопущення того, щоб конфіденційну особисту інформацію громадян США і найціннішу інтелектуальну власність американського бізнесу зберігали й обробляли в хмарних системах.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай, Huawei
 

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