Фінансові новини
- |
- 25.04.23
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ордер на арешт Путіна: ПАР виходить з МКС
18:23 25.04.2023 |
Південно-Африканська Республіка (ПАР) хоче припинити своє членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). "Правляча партія вирішила, що Південна Африка повинна вийти з МКС", - заявив у вівторок, 25 квітня, президент країни Сиріл Рамафоса.
Як пояснив глава ПАР, правлячий Африканський національний конгрес вважає, що відносини МКС з деякими країнами є "несправедливими". "Ми хотіли б детально обговорити питання несправедливого ставлення, але наразі правляча партія вирішила вийти з МКС", - додав Рамафоса, цитує агенція AFP.
Цього року ПАР прийматиме саміт лідерів Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт.
Південна Африка не засудила агресивну війну Росії в Україні. Країна заявляє, що хоче залишатися неупередженою і віддає перевагу діалогу для припинення війни.
У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в управлінні справами президента РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині - "незаконній депортації населення (дітей)" з окупованих територій до Росії. Країни-учасниці Римського статуту зобов'язані заарештувати підозрюваних на своїй території та передати їх МКС. Німеччина заявила, що так і вчинить.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС запустив процес спільних закупівель газу. Україна також бере участь
|Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
|«Кадровий голод». Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Уряд України пропонує секторальні санкції проти Ірану на 50 років
|Ордер на арешт Путіна: ПАР виходить з МКС
|У Туреччині масові арешти в курдських регіонах напередодні виборів
|Туреччина запровадила блокуюче мито на імпорт зерна з України
|Пряма бюджетна підтримка від ЄС цьогоріч сягнула €6 мільярдів - Мінфін
|ЄС запустив процес спільних закупівель газу. Україна також бере участь
Бізнес
|Samsung очолив ринок смартфонів на початку 2023 року, обігнавши Apple та Xiaomi
|Renault представила оновлений хетчбек Clio
|SpaceX вперше запустив Starship — до орбіти він не дістався (але це все одно успіх!)
|Google планує у найближчі місяці інтегрувати ШІ у свій рекламний бізнес – FT
|Ілон Маск пригрозив засудити Microsoft — після того, як компанія від’єднала Twitter зі своєї рекламної платформи
|Volkswagen представив новий седан ID.7
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе