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АНАЛІТИКА

Ордер на арешт Путіна: ПАР виходить з МКС

 

Південно-Африканська Республіка (ПАР) хоче припинити своє членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). "Правляча партія вирішила, що Південна Африка повинна вийти з МКС", - заявив у вівторок, 25 квітня, президент країни Сиріл Рамафоса.

Як пояснив глава ПАР, правлячий Африканський національний конгрес вважає, що відносини МКС з деякими країнами є "несправедливими". "Ми хотіли б детально обговорити питання несправедливого ставлення, але наразі правляча партія вирішила вийти з МКС", - додав Рамафоса, цитує агенція AFP.

Цього року ПАР прийматиме саміт лідерів Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Згідно з ордером на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданим МКС в березні, Південна Африка як країна-учасниця Римського статуту повинна була б заарештувати російського президента, якщо він прибуде на саміт.

Південна Африка не засудила агресивну війну Росії в Україні. Країна заявляє, що хоче залишатися неупередженою і віддає перевагу діалогу для припинення війни.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в управлінні справами президента РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині - "незаконній депортації населення (дітей)" з окупованих територій до Росії. Країни-учасниці Римського статуту зобов'язані заарештувати підозрюваних на своїй території та передати їх МКС. Німеччина заявила, що так і вчинить.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ПАР, Росія
 

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