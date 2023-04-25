У Туреччині масові арешти в курдських регіонах напередодні виборів

Турецька поліція затримала щонайменше 126 осіб, підозрюваних у зв'язках із забороненим курдським бойовим угрупованням, напередодні виборів, які можуть призвести до повалення президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

За даними турецької влади, затримані в 21 провінції підозрюються у фінансуванні та допомозі в вербуванні для забороненої Робочої партії Курдистану. Серед підозрюваних - адвокати, журналісти і політики.

Головна прокурдська партія HDP заявила, що арешти були свідомо проведені перед голосуванням.

За даними політсили, серед затриманих є юристи, які могли б ретельно проаналізувати безпеку виборів, незалежні журналісти, які могли б висвітлити потенційні фальсифікації результатів голосування, і менеджери партійних кампаній.

Турецьке державне інформаційне агентство Anadolu повідомило, що деякі з затриманих під час рейдів у вівторок були пов'язані з 60 вуличними протестами, а також з викраденням дітей, і що ці рейди проводилися під керівництвом прокурорів переважно курдського міста Діярбакир.

HDP заперечує свої зв'язки з войовничою Робочою партією Курдистану, яку Туреччина, США та Європейський Союз вважають терористичною організацією. Вона вважається другою за величиною опозиційною партією Туреччини, але тисячі її членів були ув'язнені, включаючи колишнього спільного лідера Селахаттіна Деміртаса.

У 2019 році десятки обраних мерів від HDP були усунуті через "звинувачення в тероризмі", які їхня партія засудила як переворот проти виборців. Намагаючись уникнути можливої судової заборони балотуватися до парламенту 14 травня, вона висунула своїх кандидатів під прапором нової партії "Зелені ліві".

Ці вибори розглядаються як найважливіші в Туреччині за останні роки, оскільки шість опозиційних партій об'єдналися навколо єдиного кандидата в особі Кемаля Кілічдароглу. HDP не входить до опозиційного обєднання, але підтримала його кандидатуру.

Кілічдароглу очолює Республіканську народну партію, і опитування громадської думки дають йому реальні шанси на перемогу над Ердоганом, який перебуває при владі вже понад 20 років.

Він звинуватив правлячу партію Ердоган у тому, що вона таврує мільйони турецьких курдів як терористів з метою консолідації голосів націоналістів.

Нагадаємо, Ердоган розпочав передвиборчу кампанію своєї Партії справедливості та розвитку (AKK) з того, що пообіцяв знизити інфляцію до однозначного числа й стимулювати економічне зростання.