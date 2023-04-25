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Китай має проблему з інфляцією. Вона занадто низька – CNN
16:59 25.04.2023 |
У той час як більша частина світу, включно з Україною, бореться з надмірною інфляцією, у Китаю виникла протилежна проблема - ціни майже перестали рости, пише CNN.
Споживчі ціни у Китаї в березні виросли лише на 0,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як цільовий показник інфляції встановлено на рівні 3%.
Ціни в Китаї залишаються на попередньому рівні або навіть падають, попри те, що Народний банк Китаю знижує відсоткові ставки та закачує готівку у фінансову систему для підтримки економіки, а минулого року в країні скасували суворі протиковідні заходи, які стримували економіку.
Невпевнені у завтрашньому дні китайці продовжують відкладати гроші замість того, щоб витрачати їх, а компанії поводяться обережно з новими інвестиціями. Це створює ризик шкідливого для економіки падіння цін - дефляції.
В такому середовищі споживачі та компанії можуть відкладати витрати в очікуванні подальшого падіння цін, що лише зменшить витрати та сповільнить економічне зростання.
Минулого тижня Китай повідомив, що його ВВП у першому кварталі збільшився на 4,5%, але американські аналітики вказують: це ефект відкладеного попиту після трьох років пандемічних обмежень. Без нього зростання ВВП не перевищило б 2,6%.
CNN вказує, що аналогічна проблема стагнації протягом двох десятиліть переслідувала японську економіку, і тільки недавно ця тенденція змінилася.
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