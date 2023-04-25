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АНАЛІТИКА

Безпілотник Boeing MQ-28 Ghost Bat має стати пріоритетною спільною розробкою США та Австралії

 

Уряд Австралії опублікував Стратегічний огляд оборони (DSR). У 116-сторінковому документі йдеться про те, що безпілотний літальний апарат MQ-28 має бути пріоритетною спільною розробкою США та Австралії.

MQ-28 Ghost Bat - це перший дрон, розроблений австралійським підрозділом компанії Boeing. У його створенні також беруть участь Королівські військово-повітряні сили Австралії. MQ-28 стане першим ударним безпілотником австралійського виробництва більш ніж за 50 років.

Безпілотник Boeing MQ-28 Ghost Bat має стати пріоритетною спільною розробкою США та Австралії

 

Приблизно два місяці тому стало відомо, що ВПС США теж можуть прийняти на озброєння дрони Ghost Bat. Про це повідомив генеральний директор компанії Boeing Тед Колберт (Ted Colbert).

Lockheed Martin розгляне можливість поєднання дронів MQ-28 Ghost Bat з винищувачами п'ятого покоління F-35 Lighting II. Цю тему порушив віцепрезидент американської компанії Грег Ульмер (Greg Ulmer) під час виступу на заході Australia International Airshow 2023.

MQ-28 Ghost Bat зможе брати участь у військових конфліктах. Він завдаватиме ударів по позиціях противника, а також проводитиме місії з розвідки, спостереження і рекогносцировки. При цьому безпілотник компанії Boeing виявиться набагато дешевшим, ніж пілотований літак.
За матеріалами: gagadget.com
 

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