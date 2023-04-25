Ризики застосування вторинних санкцій проти казахстанських компаній та банків зростають - Мінфін США

Зростають ризики застосування вторинних санкцій щодо казахстанських компаній і банків, які допомагають РФ ухилятися від західних санкцій, заявила помічник міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

"Зростає ризик як щодо Республіки Казахстан, так і щодо казахстанських компаній та казахстанських банків", - сказала Розенберг журналістам у вівторок в Астані, відповідаючи на запитання, чи стоїть на порядку денному пункт про введення вторинних санкцій щодо казахстанських компаній.

"Ми перебуваємо у партнерстві з нашими казахстанськими колегами, з представниками уряду, приватного сектора для того, щоб ясно позначити ці наявні ризики, а також наслідки, які можуть виникнути у зв'язку з допомогою РФ в ухиленні від санкцій та заходів експортного контролю", - додала вона.

