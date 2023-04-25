Санкції працюють. У Росії обвалився випуск кораблів через відсутність деталей

У російського суднобудівного гіганта АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) закінчуються ключові деталі для двигунів. Це призводить до затримки або й припинення виробництва танкерів і океанських суден, необхідних країні для транспортування нафти та вантажів, пише The Wall Street Journal.

Керівники російських компаній кажуть, що суднобудівний сектор РФ зіткнувся з найбільшою проблемою з часів розпаду Радянського Союзу. Очікується, що протягом наступного року доведеться звільнити тисячі робітників на верфях і допоміжних виробництвах.

Державна компанія ОСК перебуває під санкціями з 2014 року, але її проблеми з отриманням обладнання та іноземних фахівців для встановлення деталей "набули системного характеру" після лютого 2022 року, заявив офіційний представник компанії.

Радник з питань інвестицій у Росії INFOline, сказав, що місцеві верфі торік поставили на 20% менше суден, ніж у 2021 році. ОСК будує 59 вантажних суден. Компанія поставила 17 кораблів у 2020 році та 16 у 2021-му, але торік виготовила лише чотири, бо гвинто-кермові колонки більше не постачаються з Німеччини, стверджують джерела агентства.

За словами керівників підприємств, для заміни імпорту виготовленими у РФ деталями знадобиться кілька років, а "перспективи імпортозаміщення туманні".

ОСК і ще одне держпідприємство - "Суднобудівний комплекс "Звезда"" - два найбільші заводи Росії за обсягом замовлень. Постійним клієнтом обох російських верфей є державний танкерний оператор "Совкомфлот", який також потрапив під санкції та був змушений продати більше третини свого флоту та перенести діяльність у Дубай.