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АНАЛІТИКА

Росія висилає співробітника посольства Молдови, закриває в’їзд молдовським посадовцям

 

Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Молдови у Москві та закриває в'їзд кільком молдовським посадовцям за антиросійські заяви.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у вівторок оголосило МЗС Росії.

У відомстві заявили, що 25 квітня викликали посла Молдови в РФ Ліліана Дарія, щоб висловити йому "рішучий протест у зв'язку з недружніми щодо Росії кроками офіційного Кишинева, що тривають".

Російська сторона оголосила персоною нон грата співробітника посольства Молдови в Росії у відповідь на аналогічне рішення молдовської влади від 19 квітня щодо працівника посольства Росії у Кишиневі.

Крім того, главі молдовської дипмісії повідомили про рішення закрити в'їзд до РФ кільком молдовським посадовцям у відповідь на їхні "регулярні антиросійські заяви", а також на приєднання Кишинева до санкційних списків Євросоюзу, фігурантами яких є громадяни РФ. Імена людей, як потрапили у російський "чорний список", не наводять.

Нагадаємо, 19 квітня Молдова оголосила про видворення працівника посольства РФ після приїзду президента Татарстану.

За словами прессекретаря уряду Даніеля Воде, це рішення стало наслідком дій співробітників російського посольства щодо прикордонників, які заборонили в'їзд до Молдови главі російської республіки Татарстан Рустаму Мінніханову.
Ключові теги: Молдова
 

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