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АНАЛІТИКА

Суд в Іспанії визнав неправомірним звільнення електрика за вживання пива під час робочого дня

 

Іспанський суд визнав неправомірним звільнення електрика, який випив понад три літри пива за один день, оскільки компанія не довела, що вживання алкоголю призвело до того, що він був нездатний виконувати свою роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Високий суд південно-східного регіону Мурсія ухвалив, що електротехнічна компанія не надала достатніх підстав для звільнення чоловіка, і зобов'язав її поновити звільненого працівника або виплатити йому компенсацію в розмірі 47 000 євро.

Суд також зазначив, що компанія не врахувала, що спекотне мурсійське літо могло вплинути на стан алкогольного сп'яніння чоловіка.

Чоловіка, який пропрацював у компанії 27 років, звільнили у вересні 2021 року після того, як у липні цього року приватний детектив, найнятий його роботодавцями, упродовж кількох днів стежив за ним і його службовим фургоном.

Згідно з листом про звільнення, 5 липня чоловіка й одного з його колег помітили в барі о 8:27 ранку - хоча детектив не уточнив, чи був напій алкогольним. В обід того ж дня двоє чоловіків купили буханець хліба, трохи їжі, чотири банки пива San Miguel і літрову пляшку пива Estrella de Levante.

Пізніше, того ж дня, чоловіка бачили, коли він пив ще одну банку пива. Незадовго до 18:30 його бачили, як він купував і випивав ще одну банку пива, після чого він поїхав назад на базу компанії в Мурсії, щоб залишити там фургон.

За два тижні його і двох колег бачили, як вони випили загалом сім літрів пива з середини ранку до кінця обідньої перерви. Пізніше того самого дня чоловіка помітили за розпиванням двох 330 мл банок Heineken, після чого він випив ще одну банку пива і повернувся в офіс компанії. Через шість днів він був помічений за розпиванням 330 мл пива перед обідом, після чого випив три келихи червоного вина, а потім чарку бренді.

У листі чоловікові повідомили, що його звільняють за "неодноразове і надмірне вживання алкоголю протягом робочого дня, що поставило під загрозу його фізичне здоров'я і здоров'я його товаришів" як на роботі, так і за кермом службового автомобіля.

Суд, однак, визнав дії компанії необґрунтованими. "Приватний детектив жодного разу не згадував про ознаки сп'яніння або незграбність під час ходьби", - ідеться в рішенні суду.

"Немає жодних доказів - документальних, експертних або свідків - які однозначно свідчили б про те, що чоловік перебував під впливом алкоголю і був у стані сп'яніння, інтоксикації або пияцтва", - додав суд.

"Також не було доведено, навіть опосередковано, що його фізичні та розумові здібності були знижені або ослаблені під час виконання ним завдань як електрика, і що заважали йому, коли він керував фургоном компанії наприкінці робочого дня", - йдеться в рішенні.
Ключові теги: Іспанія
 

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